Viral: ¡El truco del vaso! este es el nuevo método para hacer un amarre, según Tiktoker

Según una mujer en Tiktok, un método muy efectivo para hacer una clase de ‘amarre’ consiste, en escribir el nombre de la persona que quieres en un pedazo de papel, rociando el perfume que usa o sino lo tienes, frotar el papel por tu cuerpo. Luego tomar un vaso de cristal, que te servirá para hacer los siguientes pasos, repitiéndolo por lo menos 3 veces:

1. (su nombre) solo piensa en (tu nombre)

2. (su nombre) extraña a (tu nombre)

Ya hecho esto, repite igualmente 3 veces lo siguiente: ‘ciego te encuentras si no es a mi alcance, sordo te vuelves si no es por mi nombre, mudo despiertas si no es por mis deseos’.

Los usuarios, enseguida comenzaron a reaccionar ante el video, muchos en tonos de ironía, otros no. Estos fueron algunos de esos comentarios:

Tiktok: rincondelnigromante

Tiktok: rincondelnigromante

Tiktok: rincondelnigromante

Seas creyente o no ante estos ‘rituales’, sin duda genera mucha intriga entre las personas, pues según quiénes lo realizan puede traer consigo, en muchos de los casos una desgracia o que suceda completamente lo contrario a lo que pediste.