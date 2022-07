Viral: Descubre a esposo infiel en puesto de comida y lo confronta

Las infidelidades siguen haciéndose virales en las redes sociales y entre estos casos se encuentra el de un hombre que fue descubierto supuestamente siéndole infiel a su pareja en un puesto de hamburguesas.

La cuenta elsroscuroquotes publicó el momento incómodo que vivieron varios comensales al presenciar la forma en la que una mujer confrontó a quien al parecer era su pareja.

De acuerdo con lo mostrado en el video, de un momento a otro, llegó una camioneta y de ella primero bajó un hombre, después una mujer, quien visiblemente molesta tomó una silla y se la arrojó al hombre en el puesto de comida que estaba acompañado de otra mujer.

Por si fuera poco, la ‘engañada’ tomó la botella de mayonesa que estaba en la mesa y se la echó en la cabeza. Mientras tanto, la mujer que cenaba con el hombre infiel se retiró del lugar, indica Milenio.

Al final, el hombre que acompañaba a la supuesta víctima de infidelidad se la llevó de nuevo y arrancó la camioneta.

"Yo bien agusto con mi novia... mi esposa", se lee en la descripción del video.

Celebran que mujer confrontara al hombre infiel

La grabación causó revuelo entre los usuarios de TikTok, logrando alcanzar el millón de likes y múltiples comentarios en donde celebraron que la mujer confrontara al hombre y no a la mujer con la que supuestamente la engañaba.

“El wey que la agarra entonces para que la lleva? jajajajaja no bueno”; “Todos hablando del infiel y nadie noto que varios ahí pensaron que era un asalto o algo así y se espantaron al ver el camionetón jaja”; “Me gusta la madurez de la mujer se dirige a él y no a la otra mujer”; “Bravo mis respetos para la mujer que se fue con el culpable principalme gustó se fue contra él y no contra ella”; “finalmente alguien ataca a la pareja en vez de al amante. Muchas veces ni saben que tienen pareja y van y les pegan”, se lee entre los comentarios.