Viral: Camioneta choca contra el cuarto de un streamer

El streamer Predz0rx se llevó tremendo susto en su propia casa, pues una camioneta impactó contra su vivienda y apareció justo el cuarto donde realiza sus transmisiones en vivo, así lo compartió en su cuenta de Twitter.

"¡Suspendido el stream de hoy y hasta nuevo aviso! Una camioneta Dodge Ram chocó contra el gaming room cuando estaba ahí. ¡Se podrán imaginar el susto, sin embargo estamos bien!", dijo el gamer.

La publicación del streamer se volvió viral y le trajo comentarios de apoyo, por ejemplo: "Felizmente estás bien y no te pasó nada a ti", "No manches, lio bueno que estás bien", "Si estamos bien no hay problema, lo demás tiene solución" y "Trabajo de alto riesgo".

Foto: Twitter

También compartió otra publicación con más fotos del accidente, y contó que el concreto de su casa evitó una tragedia más grande, indica Milenio.

"Para morirse no hay sino que estar vivo. Usualmente estas casas no tienen concreto ahí... Mi casa particularmente sí lo tiene y, según los bomberos, eso fue lo que me salvó de algo trágico ¡Una locura! Tal vez mi angelita me salvó. ¡Gracias a todos por preocuparse!".