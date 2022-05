Viral: Bebé de 2 años ordena 31 hamburguesas

Un pequeño bebé de 2 años le dió la sorpresa a su madre más inesperada. Desde el celular de su ella realizó un pedido a domicilio de 31 hamburguesas, de una empresa de comida rápida muy reconocida.

“Estaba trabajando, estaba usando mi teléfono y, a veces, cada vez que estoy en mi computadora y mi teléfono, él viene y me quita el teléfono de la mano”, Kelsey Golden mamá de Barret.

Al prestarle el teléfono inteligente el niño de manera inocente hizo la orden sin la autorización de la mamá y fue así que se llevó esta gran noticia. Barret de tan sólo dos años había ordenado comida para todo el vecindario.

“Y lo hizo, por lo general le gusta tomar fotos de sí mismo, y él estaba haciendo eso. Pensé que había bloqueado el teléfono. Pero aparentemente no lo hice, porque el DoorDash venía con 31 hamburguesas con queso”, finalizó la madre.

Kelsey Golden, la madre de Barrett, se dió cuenta hasta que recibió un mensaje que le avisaba que su pedido tardaría. Y ella estaba impactada porque no había hecho ningún pedido de manera voluntaria.

“Luego escuché que llamaban a la puerta y salí y resultó que estaban en nuestra casa y ella dijo (la repartidora) pediste 31 hamburguesas?, es como, oh woaw, no, no ordene esto, pero lo hice, mi hijo lo hizo”, contó Golden.