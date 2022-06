Viral: A los 100 años logra renovar su licencia de conducir

La italiana Candida Uderzo, quien tiene 100 años y radica en Sarcedo, en la provincia italiana de Vicenza, ha logrado renovar por dos años su licencia de conducir tras demostrar que aún es apta para manejar automóviles.



Durante el mes de mayo se presentó a la autoescuela, donde debía presentar un examen médico que verifica los requisitos mentales y físicos, y obtuvo su permiso de conducir renovado hasta 2024, fecha en que habrá cumplido 102 años.



Su salud y su ánimo la han mantenido activa, al punto que todavía monta en bicicleta y realiza largas caminatas.

Te puede interesar: VIRAL: Su novio le dijo que era poco atractiva, terminó la relación y ella cambió radicalmente su apariencia

Vicenza, Candida Uderzo a 100 anni rinnova la patente https://t.co/yq30OwRmsS — informazione interno (@infoitinterno) June 7, 2022



"Todos los domingos a las 6 de la mañana estoy lista para salir, sola o con mis amigos. Salgo a mi paseo dominical. Me gusta mucho caminar y no tengo intención de parar". Uderzo explica que comenzó a realizar caminatas cuando tenía poco más de 50 años, tras la muerte de su esposo. "Y desde ese momento no he perdido un domingo", cuenta.



El hecho de que las autoridades renovarán la licencia de su madre sorprendió a Gianni Salin. "Casi no me lo creo, pensé que se la quitarían. Es cierto que físicamente está perfecta, capaz de entender y querer. Lee el periódico sin gafas. A veces deciden quitarla de todos modos porque a esa edad siempre puede haber una enfermedad. Pero ella es muy saludable", dijo el hijo.



Las leyes italianas requieren que los conductores renueven su permiso cada 10 años hasta que cumplan 50. Luego este período se acorta para cada rango de edad, llegando a ser de dos años para los mayores de 80, pública informazione interno.