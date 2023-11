Viral | Joven sale de fiesta, se pasa de copas y le transfiere todo su dinero a su exnovia

Ciudad de México.- Un usuario de TikTok registró el momento en que su amigo Sebastián llevó a cabo una peculiar transferencia de dinero a Martina, su exnovia, durante una salida nocturna. El video se hizo viral rápidamente, provocando diversas reacciones.

En el clip se observa cómo Sebastián, quien parece encontrarse en estado de ebriedad, envía la cantidad de 45,000 pesos a su expareja, justificando la acción por amor.

Lucas, bajo el usuario @lucasslazaroo, compartió la inusual situación en la que Sebastián accede a su billetera virtual para hacer el considerable "regalo" a Martina.

Este evento desató una ola de comentarios y debates en TikTok sobre la naturaleza del gesto. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Martina, la destinataria de la generosa suma de dinero, respondió al video con un breve comentario: "Tranqui, ya se lo devolví".

Dios es genial, Martina, te queremos conocer”, “La suerte de Martina”, “¿Querés ser mi novio”, “Mi ex no me pagaba ni la cena” y “Qué ganas de ser Martina”, son algunos de los mensajes de los usuarios en la publicación.