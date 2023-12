Video viral: Santa Claus “resuelve” incidente vial

Ciudad de México.- Santa Claus es un personaje asociado con la celebración de la Navidad. En México, es conocido como "Santa Claus" o simplemente "Santa". Su historia se inspira en San Nicolás, un obispo cristiano del siglo IV conocido por su generosidad y bondad hacia los niños.

En la cultura mexicana, Santa es la figura que trae regalos a los niños durante la temporada navideña. A menudo se le representa como un hombre mayor, regordete y vestido de rojo, con una barba blanca. La noche del 24 de diciembre, que es Nochebuena, es cuando Santa Claus entrega los regalos a los niños mexicanos, y muchos de ellos esperan con entusiasmo abrir sus regalos la mañana del 25 de diciembre.

El ‘Santa que Resuelve’ se hace viral

Recientemente, un Santa Claus se volvió viral, pero no por su conexión con el folclore navideño, sino por convertirse en el mediador de un altercado vial. Este suceso tuvo lugar en un sitio no especificado en México, donde dos automovilistas se encontraron al borde de un enfrentamiento físico tras un percance vial, cuyos detalles no fueron clarificados en el material audiovisual compartido en redes sociales.

En el video, se puede ver cómo Santa Claus se interpone entre ellos y les habla con calma, consiguiendo que se den la mano y se retiren del lugar sin más problemas. Al final, incluso parece que les entrega un pequeño regalo.

El clip ha generado numerosos comentarios positivos para Santa Claus, que ha sido elogiado por su actitud pacificadora y su capacidad de resolver el conflicto.

Eso es resolver y no ching***ras”, “Santa todo un ganador resolviendo, se nota que la Sra Claus eligió bien”, “Bien por Santa Claus”, “Se nota que la esposa de Santa Claus tuvo razón al elegir, porque él sí resolvió”, bromearon algunos usuarios.

Sin embargo, también ha habido personas que han cuestionado la veracidad del video, sugiriendo que podría tratarse de una puesta en escena o una campaña publicitaria. Además, otros usuarios han señalado que la intervención de Santa Claus provocó un embotellamiento que afectó a otros conductores, que se mostraban impacientes por la situación.

