Video viral: Joven vegetariana se enamora del carnicero de su barrio

Ciudad de México.- Romina, una joven vegetariana, se encontró con el amor en el lugar menos pensado: la carnicería de su barrio. A pesar de no consumir carne, Romina visitó la carnicería para comprar milanesas para su hermano, sin imaginar que terminaría enamorándose del carnicero que atendía el local.

El encuentro fue capturado en un video que Romina compartió en TikTok bajo el usuario @ro.mi.na.j, donde se le ve confesando: “No puede ser, me enamoré del carnicero”.

Sin dudar, la joven decidió actuar y regresó a la carnicería para ofrecerle su número de celular al carnicero.

Hola… ¿Viste que yo te compré recién?”, preguntó Romina al entrar. “Sí, me acuerdo”, respondió el carnicero. “Bueno eh, la verdad me pareciste muy lindo y quería saber si te puedo pasar mi número para hablar y hacer algo”, expresó.

Para sorpresa de Romina, el carnicero aceptó intercambiar números, y la joven no pudo contener su alegría, exclamando eufórica al salir del local: “¡Me dijo que sí! Estoy enamorada no, no, no, no, estoy enamorada”.

El video rápidamente se volvió viral, alcanzando casi seis millones de reproducciones y más de 300,000 “me gusta” en pocas horas.

Los usuarios de TikTok no tardaron en dejar sus comentarios, expresando su curiosidad y apoyo: “Necesitamos ver al carnicero”, “¿Te habló?” Contá”, “Mi novio trabaja en una carnicería, espero que no sea él”, “Cómo podés tener ese coraje” y “Me pone tan feliz que le haya dicho que sí”, son solo algunos de los mensajes que inundaron la sección de comentarios.

Aunque aún no hay actualizaciones sobre la relación entre Romina y el carnicero, la expectativa crece entre los seguidores de esta historia romántica.

Con información de Infobae México.

