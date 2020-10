Video viral: Joven renta un microbús para festejar su cumpleaños y recibe críticas

CIUDAD DE MÉXICO.-Un joven se volvió viral en las redes sociales luego de protagonizar una fiesta dentro de un microbús en la Ciudad de México.

Según dice la revista TV Notas, el muchacho comentó que siempre le gusta hacer cosas nuevas para celebrar un año más de vida y festejarlo en un camión urbano se le hizo buena idea.

“Hice mi fiesta de cumpleaños en un microbús. Siempre trato de hacer algo diferente y esta vez pensé: ‘si existe el party bus, ¿por qué no hacer un microbús party? Entonces renté uno y nos fuimos a dar la vuelta al Ángel mientras escuchábamos la playlist de cumbias de microbusero en Spotify”, contó el joven.



Y agregó:

“La neta fue súper chido porque hace mucho me subía a uno y se me hace algo con mucha mexicanidad y muy exótico. Por motivo de la pandemia se hizo con sietes personas, pero el siguiente año voy a llenarlo de gente. Muchas gracias a todos los amigos que me acompañan en las locuras que se me ocurren”.

Los dichos del joven además generaron muchas críticas porque dijeron que era clasista.

El usuario Tonno escribió: "@LosWhitexicans el transporte público es exótico".

Por su parte, Ruth comentó:

"No soy whitexican y sí se me hace mágico cómico y musical, toda una experiencia surrealista viajar en microbús, de plano una vez en el Edomex me bajé de uno porque parecía antro de mala muerte jajajajaj dije me subo, pero quién sabe si bajo".