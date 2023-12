Video viral | Mujer descubre la relación secreta entre su madre y su esposo

Estados Unidos.- Catherine, una joven estadounidense conocida en TikTok, ha conmovido a las redes sociales al compartir su impactante historia de infidelidad y traición familiar. Según relató en un video que se volvió viral, descubrió a través de una videollamada que su madre y su exesposo llevaban dos años manteniendo una relación secreta.

La tiktoker contó que empezó a sospechar de la cercanía entre su esposo y su madre cuando observó gestos extremadamente amistosos entre ellos, así como también comentarios inapropiados acerca de la posibilidad de tener una relación sentimental en caso de que sus parejas actuales fallecieran. Sin embargo, confió en su pareja y trató de ignorar las señales de alerta. Fue su abuela quien le advirtió que algo no estaba bien y le aconsejó que investigara.

No quería creer que estaba sucediendo, no quería aceptar que las dos personas en las que más confiaba en este mundo me podían traicionar así”, admitió Catherine.