Video viral | Hombre le lleva agua del mar a su esposa que no puede caminar

Ciudad de México.- El amor no conoce límites ni edad, así lo demuestra un video que se ha vuelto viral en las redes sociales. En este video, una pareja mayor disfruta del mar a pesar de enfrentar dificultades físicas.

En las imágenes, observamos cómo el hombre se acerca a la orilla del mar y recoge agua en sus manos. Luego, con cuidado, se dirige hacia su esposa, quien lo espera sentada en un banco, ya que no puede caminar. Con delicadeza y cariño, el hombre le ofrece el agua a la mujer y se la aplica en las manos. Este sencillo pero significativo gesto ha conmovido a miles de usuarios, acumulando más de siete millones de reproducciones, 125.000 'me gusta' y más de 450 comentarios, la mayoría elogiando la hermosa relación de esta pareja y el conmovedor mensaje que transmiten.

La usuaria @veramaida_ compartió la emotiva escena en la plataforma X (anteriormente Twitter) y expresó su conmoción al respecto. "Estoy llorando desde hace media hora con este video de un señor llevándole agua del mar a su esposa que no puede caminar", escribió en su publicación, que rápidamente se hizo viral.

estoy llorando hace media hora con este video de un señor llevándole agua del mar a su esposa que no puede caminar �� pic.twitter.com/Vl4RqrjpF5— vera (@veramaida_) January 10, 2024

“Arrepentida de todas las veces que he dicho que el amor romántico es horrible”, “El amor no se expresa ni se demuestra con palabras sino con hechos y que realmente sientas el significado de lo que quieres demostrar en esos momentos que marcan tu vida” y “Nadie que me ame tanto para llevarme agua de mar cuando esté destartalada”, comentan algunos usuarios.

Con información de Infobae México.

