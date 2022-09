Video: Mujer queda con cuatro cejas luego de procedimiento cosmético fallido

Una mujer terminó con cuatro cejas en su rostro después de un procedimiento fallido de tatuaje cosmético en Tailandia.

Nipapron Meeking, de 32 años, se horrorizó al ver dos arcos adicionales en su frente dibujados con tinta cosmética permanente en una clínica en la provincia de Rayong, al este de Tailandia.

La clienta reclamó a la persona que llevó a cabo el tatuaje, quien supuestamente prometió borrar las cejas, pero la tienda cerró al día siguiente y no se pudo contactar a los propietarios, indica Daily Mail.

Meeking se vio obligada a vivir así durante un año hasta que un tatuador se acercó y se ofreció a arreglarlas gratuitamente.

Ella dijo: 'Recuerdo haber planeado un viaje con mis amigos y quería cejas nuevas para lucir bonita.

'Un amigo me sugirió una tienda. Después del procedimiento, me miré en el espejo y me quedé sin palabras.

'No mucho después de lo que pasó, la tienda cerró y no sé dónde está el dueño ahora.

"La pasé muy mal viviendo con cuatro cejas en la frente, pero por suerte encontré a este nuevo tatuador".

La tatuadora Pattawee Phumkasem, de 32 años, dijo: "Después de ver la condición de Nipaporn, supe que tenía que ayudarla".

'Me tomará tres meses darle unas cejas nuevas y bonitas. Tendré que quitar la tinta vieja y esperar a que se desvanezca antes de delinear las cejas nuevas.'

Nipapron fue a tres clínicas diferentes para aclarar el tatuaje no deseado en su cara, pero las marcas permanecieron.

'No sabía qué hacer y la mayor parte del tiempo me mantuve dentro de la casa porque realmente afectó mi confianza, dijo Nipapron.

'También fui a diferentes artistas pero no pudieron arreglarlo. Con este nuevo artista, finalmente puedo vivir una vida normal.'