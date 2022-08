Video: Marmota ladrona se come la cosecha de un granjero frente a su cámara de seguridad

DELAWARE, ESTADOS UNIDOS.- Un video protagonizado por una pequeña marmota que se comía la cosecha que había hurtado de la granja frente a la cámara de vigilancia, se volvió viral mediante TikTok.

Jeff Permar -el granjero al que le robaba sus cosechas la marmota- se encontraba cosechando sus propios alimentos por un largo tiempo, hasta que comenzó a notar sucesos extraños en su jardín, donde aparecían sus verduras mordisqueadas o, en ocasiones, desaparecían. Esto propició que el granjero decidiera investigar qué pasaba, colocando una cámara de vigilancia.

Noté que mi jardín estaba dañado y que no era una peste normal, era algo distinto. Tenía todo tipo de verduras y cada una estaba con mordidas, desaparecía. Estaban probando un poco de todo, busqué huellas que me ayudaran a identificar al ladrón, pero no dejaba rastro"