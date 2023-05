Video | Joven tiktoker cria patogallinas y se vuelve viral

Mérida, Yucatán.- Mau López, famoso como "maulopezzz" en TikTok, es un reconocido creador de contenido que graba videos relacionados con su granja y los animales que la habitan, tales como codornices, ratones, patos y gallinas. En los últimos días, se ha vuelto viral gracias a su experiencia en la crianza de una especie a la que apoda "patogallina".

Todo comenzó cuando el joven tiktoker descubrió un huevo producto del cruce entre su pato llamado "Pato Lucas" y su gallina apodada "Insana". Emocionado, decidió compartir el hallazgo y llevar el inusual huevo a una incubadora para ver si algo nacería.

"¿Recuerdan cuando el pato Lucas se apareó con mi gallina Insana? Bueno, aquí está el pato Lucas. Y aquí detrás está la gallina Insana, y acaba de poner un huevo (...). Así que voy a llevar este huevito y lo meteré en la incubadora para ver qué brota de aquí", dijo Mau.

La publicación tuvo un impacto inmediato en las redes sociales, acumulando hasta la fecha un total de 93 millones de reproducciones y 5 millones de "me gusta". En los comentarios, las personas compartieron bromas, así como sus propias experiencias con otras cruces de animales. También expresaron una gran curiosidad por conocer la continuación de esta historia.

No sé qué saldrá de este huevo. Puede ser un pollito con cara de pato o patas de pato y cara de gallo. No lo sé (...). Si se fijan, no es un huevo común de gallina. Es un poco más grande. Además, mis gallinas son ponedoras y ponen huevos cafés, y este es blanco como los de los patos", concluyó el creador de contenido.