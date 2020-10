¿Ves al lagarto?: trata de encontrarlo en menos de 30 segundos

Cada vez son más los retos visuales que aparecen en Internet. Los sitios buscan enganchar a los usuarios y desafiarlos para que ellos comiencen a prestar una atención más activa en sus contenidos y no tan pasiva como ver fotos o videos divertidos. Ahora, un reto se volvió viral debido a la enorme dificultad que presenta. ¿La consigna? Encontrar al lagarto escondido en la imagen en menos de 30 segundos.

Si bien parece sencilla la instrucción, definitivamente no lo es. El reptil se encuentra muy bien escondido entre la naturaleza y sus colores son muy similares a lo que se encuentra a su alrededor, haciéndolo prácticamente invisible, indica Radio Mitre.

Muchos usuarios admitieron no lograr encontrar al lagarto y se rindieron. Pero no hay vergüenza en reconocer la derrota ya que incluso con la solución señalada, es difícil poder distinguir al animal. Para los que no quieren seguir buscando, aquí abajo está la respuesta.