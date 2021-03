Vacunan contra Covid-19 a simios en zoológico de California

Múltiples orangutanes y simios en el Zoológico de San Diego, fueron inoculados con una vacuna contra Covid-19 experimental y desarrollada específicamente para

En febrero, cuatro orangutanes y cinco chimpancés en el zoológico, recibieron dos dosis cada una de la vacuna, que fue desarrollada por la compañía farmacéutica veterinaria Zoetis.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Esto marcan a dichos animales, como los primeros primates no humanos conocidos en recibir la vacuna, publica Puente Libre.

Según National Geographic, entre los vacunados se encuentra "Karen", una orangután que hizo historia en 1994, como la primera simio en someterse a una cirugía de corazón abierto.

Nadine Lamberski, jefa de conservación y vida silvestre oficial de salud de San Diego Zoo Wildlife Alliance, dijo: Esta no es la norma. En mi carrera, no he tenido acceso a una vacuna experimental tan temprano en el proceso y no he tenido un deseo tan abrumador de querer usar una.

Es de recordar que esto ocurre después de que en el mes de enero, ocho gorilas del mismo zoológico dieron positivo a coronavirus, y actualmente se están recuperando.