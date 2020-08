Vaca va a la ventana de su dueño para recibir un abrazo todas las mañanas

La vaca de nombre Jenna vive en una granja en Virginia Estados Unidos y tiene como rutina todas las mañanas acudir a la ventana de su dueño, Ryan Phillips, para que le dé un abrazo de buenos días.

Una vaca acude a la ventana de su dueño cada día y muge para recibir su abrazo matutino

�� https://t.co/WeO7FTkSaI pic.twitter.com/2ncVXnBZLS — RT en Español (@ActualidadRT) August 2, 2020

El video fue compartido en redes sociales donde se puede ver la rutina matutina de la vaca: aproximarse a la ventana de la cocina y mugir hasta que Phillips la abrace y la acaricie. "Jenna realmente ama a su padre. A veces se impacienta por que salga, así que le llama desde la ventana", se puede leer en los comentarios que acompañan la publicación.

La vaca padece del síndrome de Freemartin, una anomalía genética que produce infertilidad, por lo que iba a ser sacrificada. Sin embargo, a los tres días de nacida fue rescatada por Phillips en 2018.

"Jenna me trata como si fuera su mejor amigo y me vio como si fuera su madre cuando era pequeña porque le traía y le daba biberones. Me golpeaba en la barriga para intentar que saliera más leche", comentó Phillips, publica RT.