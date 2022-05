VIRAL: niño reacciona mal mientras ve como embargan la TV de su casa: "no se vale"

HERMOSILLO, Sonora.- A la hora de pagar y de deber las personas que embargan suelen ser personas que frias y duras que solamente van por sus pertenencias y es todo.

Sin embargo hay casos en que cuando llega la hora de embargar, las personas quedan expuestas y grabadas mediante móviles, así pasó en un video en TikTok donde quedó evidenciado como un niño lloraba y suplicaba que no se llevarán su televisión.

Viral

Mediante la cuenta de TikTok @michi.8880 donde se logra ver como un grupo de personas se llevan una televisión que supuestamente era donde el menor jugaba Fornite y por eso estaba debastado al ver como se la llevaban.

Sus familiares tratan de controlarlo ya que el pequeño no para de llorar, y así logran sacar el televisor.

"Como cuando te están embargando y se llevan tu tele donde juegas Fornite" se lee en el video, y como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar y es que para varias personas "no se vale" lo que le hicieron al pobre niño y aseguran que tal vez sólo era la única manera que tenía el mejor para entretenerse.



“No, no es adicción, es la misma reacción de todos si se llevarán tu juguete favorito”; “¿Y de quién es la responsabilidad? Si no tienes dinero no te endeudes”; “No, la educación de la familia no se refleja en el niño, cualquier niño reaccionaría así, si se están llevando tu único medio de diversión”; “No se vale”; “Lo que duele son los gritos del niño”, se lee entre las reacciones.

El video ya supera los 400 mil likes y miles de comentarios, no cabe duda que los menores no tienen la culpa de algunas irresponsabilidades de los padres.