VIRAL: ¡Uno como sea! Pero ¿los perritos? Pasajeros dejan dormir a perro en asiento del metro sin molestarse de ir parados

Los animales son seres que se han ganado el corazón de los cibernautas ya que en sus aventuras han quedado registradas en muchas ocasiones las cuales se han llegado a publicar en redes sociales y se han vuelto de lo más viral.

Es quizá por esta razón que algunos de los usuarios del metro no se animaron a despertar a este perito que se había quedado dormido entre dos asientos del transporte.

Porque lo que sí es cierto es que muchos nos hemos molestado por ver como en el transporte público hay un espacio disponible y alguien lo tiene con sus pertenencias cuando puede ser ocupado por una persona, sin embargo este perrito fue la excepción.

Los perritos tienen preferencia

Este video se compartió en la cuenta de TikTok de @Karenolave, aquí se puede ver como el metro iba lleno. Sin embargo, a los pasajeros no se les vio darle importancia al viajar parados con el propósito de no despertar, ni interrumpir el dulce sueño del lindo can quien al parecer este tenía sueños ya que movía sus patitas mientras dormía.

Quizá en otro tiempo, los pasajeros hubieran corrido con el perro, pero gracias al Internet ya la amabilidad de la gente cada vez es más común la fomentación del amor y el respeto hacia los animales.

En las imágenes también se puede ver como todos iban muy atentos en sus celulares hasta que Karen se animó a grabar el dulce momento, que después de su publicación ha acumulado más de 11, 000 visualizaciones en la popular red social y muchos comentarios.

Estos fueron algunos de los comentarios:

“Lo bueno es que las personas ya los respetan”

“Yo creo que se estaba haciendo el dormido para no dar el asiento”

“Bebé hermoso, abandonado a su suerte, sin lugar fijo”

“Me gusta mucho el progreso que se está logrando con los animales”

“Ese es mi Chile. Amamos a los animales”

Te puede interesar: VIDEO: ¡Bajan! Perrito aprovecha semáforo en rojo para bajar de su camioneta y orinar la llanta del auto vecino