VIRAL: Tiktoker muestra cómo le enseñó a su gato a hacer sus necesidades en el inodoro

HERMOSILLO, Sonora.- La tiktoker de España, Natta Beauty ha generado opiniones divididas entre sus seguidores. Todo a raíz de subir un video viral donde muestra cómo le enseñó a su gato a hacer sus necesidades en el inodoro.

Viral

Al inicio del clip, la joven aseguró que se vio obligada a comprar un adaptador en Amazon, en el cual va a tener que colocar tierra para posteriormente ubicarlo en el retrete. “Y cuando el gato lleve una semanita haciendo aquí sus necesidades, esto por detrás tiene una rayita. Tenemos que recortar el primer círculo, que esté una semanita y después el siguiente, y así sucesivamente hasta que ya no lo necesite”, dijo.

Después, Natta precisó que la persona que haga lo mismo que ella ahorrará espacio porque ya no tendrá un arenero en casa. Además, no gastará dinero en comprar la tierra, evitará los malos olores y no tendrá que limpiar las heces de su pequeño felino.

Después de aquella explicación, Natta mostró el momento en que su mascota hizo sus necesidades en el adaptador

Varios usuarios quedaron impactados al ver el video viral publicado en TikTok, que ya acumula más de 6 millones de reproducciones, tambien algunos decidieron hacer bromas al respecto.