VIRAL: Tiktoker coreana narra intento de extorsión en CDMX

MÉXICO.- El tema de la inseguridad es muy fuerte en nuestro país y cada vez salen mas casos de gente que sufre fraude o extorsionada por personas o hasta por servidores publicos.

Es el caso de una tiktoker coreana llamada Sujin Kim, y apodada Chingu Amiga que denunció mediante un video en TikTok que fue víctima de un intento de extorsión en la ciudad de México por parte de la policía.

A través de su cuenta de TikTok, y con el humor que la caracteriza, Kim relató cómo un supuesto policía habría intentado extorsionarla o, en otras palabras, sacarle “mordida”, uno de los actos de corrupción más comunes en el país.

Según narra el momento y justo iba manejando junto a su madre cuando un policía las detuvo sin tener razones aparentes. "Me dijo algo, no entendí la palabra" fue lo que dijo al comienzo.

La joven cuenta que estaba muy asustada pues era la primera vez que la detenían en México y más aún no comprendía que había hecho mal.

"Vas a tener que pagar una multa" les había dicho el policía y el oficial advirtió que seria "mucha lana" lo que le tenía que dar si no les quitaría hasta el carro como forma de amenaza.



“Lo único que pude hacer es esperar para que hicieran el proceso y pagar la multa”, dijo, “pero el señor no nos indicó el proceso para pagar, solo estaba mirándonos y nos preguntó ‘¿a dónde van?'”, agregó. Kim le respondió al policía que iría a cenar y así de simple la dejó ir… quizá porque ya sabía que no lograría nada.



El video rápidamente se hizo viral en la plataforma y ya tiene más de 8 mil comentarios que comentan que el abuso policial es muy frecuente en México.

