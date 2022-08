VIRAL TIKTOK: Ratón encuentra escondite "perfecto" para evitar ser cazado por un gato

Actualmente los animales se han convertido en los protagonistas de miles de videos que se han vuelto tendencia en redes sociales, donde han evidenciado su inteligencia frenta sus dueños.

Fue en la siguiente historia que se compartió en Tiktok donde se evidenció la inteligencia de un ratón que logró cautivar a miles de internautas y en cuestión de horas se volvió viral.

La grabación fue publicada por el usuario @honeyccutepet, donde se puede ver como un ratón al avanzar se topó lamentablemente con un gato que intentó cazarlo, es por eso que “decidió” mantenerse quieto y esconderse debajo de él.

Por su parte el gato lo que hizo es mover su cabeza a todos lados para intentar encontrarlo y cazarlo, mientras que el otro animal se encontraba totalmente quieto para evitar see atrapado.

La grabación tiene más de 4 millones de vistas y cientos de comentarios por parte de los usuarios: " El ratón: ‘si no me muevo, no me ve’”, “Lo busqué igual que el gato, pero luego me di cuenta en dónde estaba”, “Como cuando buscas el celular con desesperación y lo traes en la mano”, “Y yo creyendo que eso solo se veía en las caricaturas”, son algunos de los que se pueden leer.