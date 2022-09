VIRAL TIKTOK: Perrito en patineta derrumba puesto de bebidas

Los perros se han convertido en protagonistas de miles de videos virales en redes sociales, gracias a sus ocurrencias y travesuras que hacen frente a sus dueños que al final son las que lo comparten.

Cómo en la siguiente historia donde en el que un perrito se superó con sus travesuras, luego de mostrar su talento a la hora de utilizar y pasearse sobre una patineta.

El canino utilizo sus patitas para poder utilizar la patineta, pero al parecer no calculó la distancia y sin intención alguna se fue directo sobre un puesto ambulante que se encontraba cerca.

Una pareja se había colocado sobre una mesa en la calle para vender bebidas preparadas, cuando el canino no pudo frenar terminó por tirar todo el puesto de ellos.

Hasta ahora el video tiene más de un millón de vistas y cientos de comentarios en la publicación: “Las probabilidades de que un perrito en patineta choque tu puesto son muy pocas, pero no nulas”, “Cómo explicas que un perro en patineta te botó todo”, “Si no lo grababan, sinceramente no lo creía”, son algunos de los que se pueden leer.