VIRAL TIKTOK: Perrito dejó boquiabiertos con sus habilidades en natación

Los perros se han convertido en los protagonistas de miles de videos virales en redes sociales, gracias a sus ocurrencias y travesuras que suelen grabar sus dueños para después compartirlas.

Como el siguiente caso que causó revuelo en TikTok, en el que un canino fue el protagonista del video y es que busco la forma de poder disfrutar de la piscina de su dueña, aunque esta no estuvo del todo de acuerdo.

La grabación fue publicada por el usuario @heydcava, donde se puede escuchar como la mujer le da las indicaciones a su mascota, pero el canino no le hace caso y termina siendo captado por el celular.

La joven le pidió a su perrito que no se metiera a la alberca, mientras que el animal no deja de “llorar” porque quiere nadar pero al final no hizo caso y optó por darse un clavado y disfrutar del agua.

Hasta ahora más de 500 mil reproducciones y cientos de comentarios por parte de los usuarios: “El perrito: No me arrepiento de nada”, “A él no le gusta, a él le encanta”, “Esa carita, ¿cómo decirle que no? ¡Tan bello!”, fueron algunos de los que se pueden leer en la publicación.