VIRAL TIKTOK: Perrita se emociona al ver que su "novio" llega a visitarla pero su dueña impide que tengan contacto

En más de una ocasión se ha dicho que los perros son los “mejores amigos del hombre” prueba de ello es que ahora suelen ser los protagonistas de miles de videos al ser muy consentidos por sus dueños.



La siguiente historia es de amor, pero trata de dos perritos que a pesar de ser “amigos” al parecer sienten algo más desde que se vieron por primera vez en el paseo de un parque, pero alguien no deja que se vean.



Fue el usuario @aleleycegui, donde se puede ver como un canino de la raza huski llega a la puerta de la casa donde se encuentra viviendo su “novia”, pero es la dueña quien le habría prohibido que puedan convivir de cerca, que decidió no abrirle la puerta.

Por su parte el perrito no perdió la esperanza y se quedó afuera esperando, pero no le hicieron caso, ni siquiera la manera en que la canina se llegó a emocionar al verlo, los usuarios no podían creer que la mujer no dejará que se reunieran.

Actualmente el video tiene más de 19 millones de vistas en la publicación y cientos de comentarios de los internautas: “