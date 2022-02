VIRAL TIKTOK: Novios bailan el vals a lado de su mascota

En más de una ocasión se ha dicho que los perros se han convertido en el “mejor amigo del hombre” y para muchas familias suele ser muy importante en su alrededor, prueba de ello es como los consciente y les dan amor en redes sociales.

La siguiente historia a conmovido a miles de usuarios de TikTok, porque una pareja de recien casados decidió darle a su mascota un momento muy especial durante la ceremonia matrimonial.

Fue el usuario @stephdunn722 quien se encargó de publicar un video en el que se puede ver como Steph y su novio decidieron que el canino formara parte del vals, un momento muy especial que generalmente viven las parejas durante la boda.

Para la joven era importante que el perrito estuviera presente en esta fecha, por eso no lo dudaron en ningún momento y tomaron la decisión de cargarlo mientras la canción del vals se escuchaba en todo el lugar.

Actualmente el video tiene más de 5 millones de vistas en la plataforma digital y cientos de comentarios por parte de los usuarios: “si mi casamiento no es así no me caso”, “tengo que ir practicando porque tengo 3”, “yo quiero que sea así mi boda”, “te amo perrito que baile con sus dueños” son algunos de los comentarios.