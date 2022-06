VIRAL TIKTOK: Niña le reclama a su mamá porque su padre no asiste a evento escolar

Actualmente en redes sociales hay un sin fin de historias que logran hacerse virales, en especial la de los niños que con sus ocurrencias y reacciones roban la atención del público.

Debido al ‘Día del Padre’ en muchas escuelas realizan un evento especial, para que los padres asistan, en su mayoría los niños suelen hacer bailes dedicados a los festejados.

La usuaria Marlene Zavala se encargó de dar a conocer el video donde su hija hace evidente su molestia ante la cámara, debido a que su padre no se presentó en el festival.

La menor empezó a reclamarle a su mamá, que era lo que pasaba y las razones de que su padre no asistiera al evento: “Mi papá no vino porque estaba trabajando, ¿por qué no? ¡Dime! Le dije a la profe que tú venías”, le reclamó la niña a su madre.

Actualmente el video tiene más de 400 mil vistas y cientos de comentarios por parte de los usuarios: “es preferible no llevarlos porque ellos no entienden ese tipo de situaciones”, “por eso yo no mandé al mío al festejo”, “jamás entendemos eso hasta convertirnos en padres”, son algunos de los que se pueden leer.