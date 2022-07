VIRAL TIKTOK: Mujer se viste de payaso para descubrir que su pareja la engaña

En redes sociales muchas personas han podido encontrar una forma de “desahogarse” y hasta contar sus propia historia de vida o amorosa, que logra hacerse viral en redes sociales.

Como fue el caso de la siguiente historia, que una mujer hizo hasta lo “imposible” para descubrir a su entonces pareja quien aparentemente la estaba engañando desde hace tiempo.

El video fue publicado por la usuaria @valeryabujato quien tuvo una idea muy creativa para comprobar que su novio estaba con otra mujer, es por eso que decidió vestirse de payaso y hacer una “dinámica” con ellos.

En el inicio del video se puede ver que la mujer confirma que su pareja se encuentra con alguien más, totalmente caracterizada decide acercarse a ellos y comentarles a preguntar algunos datos curiosos de su relación.

Sin embargo el ambiente se empezó a poner tenso cuando la joven cuestionó al hombre que si le había hecho infiel a su “novia” o las razones de no hacerlo, a lo que él contestó que era una “falta de respeto”, en ese momento la mujer se quitó la peluca y lo enfrentó, además de hacerle saber a la “amante” de que ellos compartían una relación.

Actualmente el video tiene más de 13 millones de vistas en TikTok y cientos de comentarios por parte de los usuarios: “son buenos actores, si yo tuviera pareja no dejaría que me grabaran”, “ojalá que las dos lo hayan dejado”, “ni modo que no haya reconocido la voz de su novia”, son alguno de los que se pueden leer.