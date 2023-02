VIRAL: Se quiso broncear para una cita, pero se quedó dormido y tuvo que ir con la piel color ‘naranja’

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral la historia de un hombre de Inglaterra que intentó broncearse poco antes de tener una cita; sin embargo, se quedó dormido y las cosas terminaron mal.

Cuando despertó intento lavarse su cara, pero no pudo quitarse la pintura y terminó con la piel color naranja.

Viral

“No podía creer el color que tenía, traté de lavarlo, pero no tenía ninguna alegría. Le pregunté a las mujeres de al lado cómo podía lavarlo y me dijeron que se quitaría después de la ducha, pero no fue así”, explicó

Subió su historia en TikTok y varias personas le dieron consejos para quitarse los residuos del bronceador; sin embargo, no fue posible y tuvo que seguir su vida con su rostro un poco más obscuro.



“De todos modos, mi cita me envió un mensaje de texto preguntándome si todo estaba bien, así que le conté lo que sucedió y ella me bloqueó”, indicó.

El curioso incidente se volvió viral y desató todo tipo de reacciones entre los usuarios. La mayoría de personas aseguró haberse reído a carcajadas al ver las imágenes.

Te puede interesar: Se paró cerca de una tumba, se le cayó el celular e hizo algo inesperado