VIRAL: ¿Se le olvidó? Ladrón lee guión durante asalto en autobús

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna la inseguridad es un problema en muchas partes del país y uno de los más comunes es el robo en el transporte público.

Muchas personas han sido interceptados por ladrones en el camión que los despojan de sus objetos, por ello, ahora se volvió viral un peculiar ladrón que olvidó lo que tenía que decir en su primer robo.

En TikTok se compartió un video en donde aparentemente varias personas viajan en un camión y segundos después se sube un hombre y gritó el famoso "ya se la saben".

El ratero empezó amenazando a los usuarios: “Me entregan celulares, mochilas y todas las cosas aquí en mi bolsa, ¿eh? Sin verme a la cara porque si no me enojo, por favor”, sin embargo, el presunto delincuente olvidó qué más tenía que decir.

Los pasajeros al notar al ladrón nervioso lo cuestionaron de sí sabía hacer el robo o no: “Amigo, ni siquiera sabes el texto. Bájate, ve a practicar y luego si quieres te subes a otra ruta y ya (…). Si nos vas a asaltar hazlo bien”. El hombre nervioso solo alcanzó a tomar una cartera y se fue del lugar.

Como era de esperarse, el video llamó la atención de los usuarios en la mencionada plataforma y hasta el momento ya acumula más de 17 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que aseguran se trata de una broma.

