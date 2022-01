VIRAL: ¿Qué harías por amor? Dejar Harvard por alguien o curar hemorroides

HERMOSILLO, Sonora.- El amor lleva a muchos a hacer sacrificios con tal de estar con la persona que aman, algunos de estos son inimaginables para otros.

Para ejemplo está la tendencia que se ha colocado en TikTok en la que los usuarios cuentan lo que han llegado a hacer con tal de que una persona se quede a su lado.

Usando la canción “Favorite Crime” de Olivia Rodrigo, exactamente en la parte en la que dice “Those things I did just so I could call you mine”, es decir “Esas cosas que hice solo para poder llamarte mío”, los usuarios narran su mayor sacrificio hecho por amor.

El joven que dejó Harvard por una mujer que lo mandó a la friendzone

Una de las historias más virales es que relató @palevill27, quien con todo y su polo de Harvard, dijo que dejó la enorme oportunidad de estudiar en la pestigiosa Universidad para estar con una mujer que al final lo vio solo como amigo, dejándolo en la llamada friendzone.

“Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”, se lee en el video, ya que no sabía cómo explicarle a sus papás la decisión que había tomado por una mujer que lo terminó 'friendzoneando'.

La chica que curó las hemorroides de su ex

Otra historia que se popularizó fue la de Karen Moreno, usuaria que contó que curó y trató meticulosamente las hemorroides de su ex novio.

Karen ahondó en que aplicaba fomentos de agua tibia en la zona afectada de su ex novio para desinflamarle las hemorroides. Además señala que limpiaba completamente el área que tenía residuos de desechados por el organismo de su ex pareja.

Dio su riñón por ella y se casó con otro

Por si no bastara también va tomando fuerza la de un joven que donó su riñón a la mujer que le gustaba y ella se casó con otro hombre.

¿Tú qué has hecho por amor? Si quieres compartir lo más arriesgado que has hecho por amor puedes escribirlo en los comentarios.