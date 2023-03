VIRAL: Profesora renuncia a dar clases porque no recibe un salario justo “con vocación no mantengo a mi familia”

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se volvió viral en TikTok la confesión de una profesora que utilizó sus redes para renunciar públicamente luego de que en la institución donde trabaja no le dieran un salario justo.

Diana Clarissa explicó que, tras un permiso de seis meses, tenía la esperanza de volver a clases por el “amor al arte y a los niños”; sin embargo, decidió no hacerlo, por lo que llegó hasta las oficinas de la Secretaría de Educación Pública de Culiacán para realizar el trámite respectivo.

En el lugar, preguntó si por el servicio de ocho años que brindó como educadora tendría algún finiquito, pero le dijeron que no y, si quería alguna compensación, debía acudir a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), organización que se encarga de resguardar el dinero que aportan los empleadores.

También en su cuenta de Facebook hizo publicó toda su situación y logró llegar a más personas y que supieran la situación en su estado.

“Hasta nunca SEP, hoy reiteré que tomé la mejor decisión, nomás por no dejar, pregunté si me correspondía algún finiquito, compensación o algo por mis más de 8 años de servicio, y me dijeron que nada, que podía pedir mi compensación de AFORE por desempleo”, escribió la docente, en una publicación de Facebook

( Foto: Diana Clarissa / Facebook)

