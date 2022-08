VIRAL: Perrita trabajadora ayuda a su dueño a cobrar los pasajes del taxi

MÉXICO.- Los perritos tiernos abundan en redes sociales, y el caso de Chiqui no es la excepción.

Chiqui es una perrita de raza chihuahua que ha causado sensación porque es la mejor ayudante de un taxista. Su dueño no tenía con quien dejarla cuando salía a trabajar, por lo que decidió que su mascota lo acompañara en su taxi.

El video, con la descripción “Como cuando te toca ayudar a trabajar a tu papá, para que salga para las croquetas”, fue compartido en TikTok por @teresacastroavila.

En el clip se puede observar que Chiqui ocupa el lugar del copiloto y cuando los clientes deben pagar, ella toma el dinero y se lo entrega a su dueño.

Historia: Tomé un taxi y llevaba a su perrita "chiqui"; me comentó el señor David (dueño del taxi), que no tiene con quién dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño", escribió la joven.