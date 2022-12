VIRAL: Niño le roba el show a payaso al cantar famoso corrido

HERMOSILLO, Sonora.- Un pequeño se volvió viral en las redes sociales después de que un payaso le diera su micrófono para entonar una canción y el menor terminara por robarle el show.

El niño se roba el espectáculo al interpretar el popular corrido 'JGL' de La Adictiva y Luis R. Conriquez.

Viral

En el clip se puede apreciar al payasito dando su famoso show en lo que parece ser una piñata y preguntó quien quería cantar una canción y empezó cantando "se le extraña demasiado al general en la capital del corrido".

A lo que un niño rápidamente levantó la mano y tomó el micrófono cantando a todo pulmón y muy apasionado la famosa canción.

"...la capital es Culiacán y no está sola porque aquí viven sus hijos, es el jefe lo es y lo era, gira y se para la Tierra si Joaquín lo ordena. Un viernes mi Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente, nos dijeron "aquí andamos patrullando 24/7", no se asusten si miran retenes, y menos si cargan las gorras de JGL", cantó el pequeño.

El video publicado en Instagram cuenta con 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios.