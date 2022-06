VIRAL: Niño envía tierna carta a perrito que dejó en refugio para salvarlo de su papá

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tiempo se hizo viral la historia de Andrés un menor de 12 años de edad y su tierna mascota "Simón", su caso se hizo tendencia porque el niño había dejado en las puertas de un albergue a su perrito porque en su casa su papá lo golpeaba mucho, pero dejó una carta con la promesa que cuando creciera más volvería para buscarlo y llevarlo de nuevo a casa.

Historia viral

La tierna historia rápidamente se hizo tendencia en la página del albergue en Facebook con la siguiente descripción en un pedazo de hoja.

" Te dejo a Simón. Es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho." Escribió.

También aviso al albergue que por favor no lo dieran en adopción pues en un tiempo él volvería por su mascota, y por si fuera poco dejó un poco de dinero junto con el perro que serian sus ahorros para que le comprarán comida.

Esta historia enterneció a los usuarios de redes sociales, ya que consideraron que la decisión del pequeño demuestra el amor que le tiene a su perrito.

Al pasar el tiempo el perro fue cambiando volviéndose más grande y sin embargo Andrés no dejaba de mandarle cartas y hasta dejaba monedas para que siguieran comprándole tortillas.

Los responsables del refugio quedaron totalmente conmovidos por el amor que Andrés le tiene a Simón, por lo que decidieron que no se dará dado en adopción y en caso de que esto suceda, se irá a un hogar donde le permitan al niño ver a su amigo de cuatro patas.

