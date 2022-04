VIRAL: Niña lleva peinado loco de Maruchan; su mamá pide que pare el bullying

MONTERREY, Nuevo León.- Durante la semana del Día del Niño es común que varias escuelas realizan dinámicas para disfrazarse en los días previos, ya sea de pijama, profesiones u oficios, vaqueros, peinado loco, entre otros.

El objetivo de las actividades es que los alumnos se diviertan e incentivar la creatividad, ya que las madres y padres se esfuerzan para encontrar un 'look' para sus hijos, pero en este caso que se ha vuelto viral lamentablemente la mamá ha tenido que pedir que pare el bullying contra su niña.

Esto luego de que para el día del peinado loco, una joven madre eligiera hacerle uno con forma de Maruchan, ya que su hija tiene el pelo chino, de esta forma colocó un envase de la popular sopa instantánea para que el cabello de su hija simulara los fideos.

Mamá pide que pare el bullying por el peinado loco de Maruchan de su hija



La mamá de la pequeña comentó que se sentía triste pues su hija en vez de llegar contenta de su escuela, llegó llorando por que sus compañeros de clase se burlaron de la sopa en su cabeza.

Eso no es todo, ya que la niña, no solo le dijo que ya no quería llevar 'peinado loco', sino que tampoco quería ir a la escuela.

Ya no quiere hacer la semana loca del día del niño y ya no quiere ir a la escuela por esos niños", escribió la mamá de la niña del peinado loco de Maruchan.

Usuarios de Internet comentaron la publicación y mostraron su apoyo para la mamá y su hija, y pedían que la maestra llamara la atención de los alumnos que se burlaron.