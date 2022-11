VIRAL: Mujer se hace tatuaje gratis sin conocer el diseño y el resultado no le gustó

AUSTRALIA.- Un tatuaje es una marca importante para las personas que se lo realizan y siempre buscan que sea algo significativo.

Ahora se volvió viral la historia una mujer llamada Tahlia Pritchard quien se realizó un tatuaje sin conocer al tatuador ni el diseño, sin embargo el resultado no le gustó.

Viral

La aventura inició cuando Tahlia asistió al Festival of Dangerous Ideas o FODI en Sídney. En el lugar decidió tatuarse, poniendo la fe ciega en el tatuador.

“Poniendo mi fe ciega en alguien que nunca he visto para que me haga un tatuaje misterioso. No conocí al artista en absoluto ni le especifiqué nada, y él nunca me había visto", confesó.

La chica confesó que cuando vio el resultado quedo impactada pues no le gustó y se sintió demasiado mal.

Después tuvo que buscar quien le pudiera ayudar para quitarse el tatuaje con láser.

Como era de esperarse el video de la chica confesando su aventura dio mucho de que hablar y tuvo miles de reproducciones.