VIRAL: Mujer pidió una pedicura francesa, pero lo que le hicieron la dejó ¡horrorizada!

ESTADOS UNIDOS.- Una joven se hizo viral en TikTok por dar a conocer el motivo por el que quedó horrorizada tras ir a un salón de belleza a arreglar sus pies.

La usuaria @fausti.ag llegó al lugar y le pidió a una empleada que le hiciera una 'pedicura francesa', sin embargo el resultado no fue para nada a lo que esperaba.

En su video, la joven muestra una imagen de la pedicura que había pedido. Asimismo, mostró como acabaron sus pies. Claramente, hay una diferencia entre ambas fotos.

El video rápidamente se volvió viral y ya tiene más de 2 millones de reproducciones y como era de esperarse los comentarios no pudieron faltar criticando a la mujer por no quejarse en el lugar.

“¿Estás segura de que la técnica de uñas no tenía los ojos vendados?”; “Ni siquiera lo intentaron”; “Esto es lo más fuerte que me he reído este año, pero hermana, lo siento mucho”; “Yo no dormiría, estaría llorando toda la noche”, escribieron algunos comentarios de usuarios.