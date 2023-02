VIRAL: Maestra asegura que sus alumnos ‘critican’ su forma de vestir “Nunca me había sentido juzgada”

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguno los maestros viven situaciones peculiares en su día a día, como es el caso de una profesora llamada Lupita quien expuso en su cuenta de TikTok una incómoda experiencia que tuvo en su salón de clases.

Todo comenzó cuando la maestra enseñó en su grabación cómo sus pequeños alumnos ‘critican’ su forma de vestir.

Viral

Según la maestra, los alumnos le hacen muchas preguntas frecuentemente como: ¿maestra por qué estás fajada así?, ¿Maestra por qué traes zapatos de señor?, ¿Maestra por qué traes el mismo peinado diario? y ¿Maestra por qué parece que traes mandil?” entre otras.

Segundos después, la maestra, antes de ingresar al salón comenta, "pues ya me voy, a ver ahora que me critican estas personitas pequeñas, nunca en la vida me había sentido tan juzgada".

Una vez que llegó al aula, ella saludó a sus estudiantes y les consultó sobre si hoy tienen algo que cuestionarle y contestan que no. Después hizo una toma a los niños que portan unas máscaras de animales de la granja.

Como era de esperarse, dicho video llamó la atención de los usuarios en redes y muchos llegaron a la conclusión que han pasado por situaciones similares.

