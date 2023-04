VIRAL: ¿La sopa Maruchan es mala para la salud? Especialista desmiente mitos

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna las famosas sopas 'Maruchan' son las preferidas de las personas por su sabor, practicidad y su bajo precio.

Sin embargo, también hay muchas teorías que aseguran que las mencionadas sopas son dañinas y provocan muchos daños en la salud, por ello, un especialista ha alzado la voz y dio algunos datos sobre dicha comida.

Viral

A través de TikTok, el especialista Rafa Carvajal desmintió algunos rumores que circulan en internet.

Para empezar, el especialista confesó que está de acuerdo con combatir la comida chatarra y aclara los siguientes puntos.

"¿De verdad la Maruchan se te pega en las tripas? Está bien que combatamos los productos chatarra, pero todo con información de verdad. Para empezar no es TDHQ, es TBJQ y no, no es un polímero, es un fenol y hasta una buscadita rápida en Wikipedia te lo menciona”, comienza explicando.

Explicó que la Sopa tarda más en digerirse que otras por la grasa y la forma de la pasta y no por conservadores, como se dice en internet.