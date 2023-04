VIRAL: Joven logra titularse con tesis de ‘Yo soy Betty, la fea’

HERMOSILLO, Sonora. - Sin duda alguna una de las telenovelas favoritas y más conocida es ‘Yo soy Betty, la fea’ y cuenta con más de 335 episodios.

Por eso, hoy en día es muy común escuchar muchos proyectos que se inspiraron en esta serie.

Viral

Se volvió viral en redes una chica llamada Angélica Padilla, quien decidió hacer una tesis de Humanidades y Lengua Castellana, enfocada en algunos comportamientos de ‘Betty’, protagonista de la telenovela, buscando con su trabajo académico demostrar si en realidad es una antiheroína.

“Hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima, por lo que me dediqué a hacer una disertación académica acerca del tema. Gracias a la telenovela y a ustedes con su Team Betty y Team Marcela me pusieron a reflexionar y me pude graduar”, es la descripción que colocó la usuaria en Twitter.

Como era de esperarse, su publicación rápidamente se viralizó y llamó la atención de los usuarios quienes querían leer más y le pedían a la joven diera más detalles.