VIRAL: Joven expone que en su empresa le exigen que se corte el cabello y genera polémica

HERMOSILLO, Sonora.- En las empresas siempre tienen catalogado un código de vestimenta y te piden formal o de acuerdo a tu puesto. En las redes sociales esta siendo viral un caso de un joven que se ve molesto porque en su empresa le piden que se corte el cabello.

Se ha vuelto viral el cuestionamiento de si debe o no una empresa pedirte que te cortes el cabello de acuerdo a su ética o código de vestimenta.

Viral

Tras 2 meses en mi trabajo y teniendo buen desempeño en mi puesto, el día de hoy me solicitaron (de manera verbal) que me corte mi cabello porque "código de vestimenta" (obvio no pienso hacerlo). Expusó en sus redes sociales

Los comentarios no se hicieron esperar y las respuestas son muy divididas sobre si debe o no hacer caso a la solicitud. Y de acuerdo con lo que dicen ninguna empresa o dependencia puede obligarte a cortarte el cabello. Sin embargo, es posible que suceda y que no puedas hacer mucho al respecto.

Quieren saber en qué va el chisme? Ahí les va el �� — Gonpachiro Kamaboko ������ (@DrGhozt) April 21, 2022

En la cuenta de Twitter @Drghozt se llevo a cabo la discusión sobre dicho tema y hasta un hilo explicando la situación se publico.