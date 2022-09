VIRAL: Joven expone en video los mensajes que recibió del conserje de su colegio

ESTADOS UNIDOS.- Se hizo viral una historia en TikTok donde una joven llamada Rebekah Gregg expuso los mensajes que le mandaba el conserje de su colegio.

“Hola. ¿Puedo preguntarte algo?”, le consultó en primer lugar el sujeto, de acuerdo a la grabación difundida por la chica. “Sí, ¿qué pasa?”, respondió ella. “¿Cuántos años tienes ahora? ¿Puedo ser tu amigo ahora?”, le preguntó después el trabajador.

Después el conserje seguía mandándole mensaje con el fin de iniciar una conversación, pero la joven ya no le contestó.

En otro video que Rebekah difundió, ella sostuvo que el conserje empezó a escribirle cuando ella estaba en su último año escolar.

“Todavía no tenía 18 años, y fue entonces cuando comenzó a enviarme mensajes. Me ha enviado mensajes durante años”, dijo. He ignorado sus mensajes. He bloqueado sus cuentas. Ha creado múltiples cuentas con diferentes variaciones de su nombre para enviarme mensajes,"

El video, como era de esperarse, se viralizó y ya alcanza más de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios.