VIRAL: Joven asegura ser el doble de Cristiano Ronaldo: “Tengo su mirada y su sonrisa”

HERMOSILLO, Sonora.- El famoso fubolista Cristiano Ronaldo es una estrella mundial y miles de personas tratan de imitar su peculiar celebración y su estilo.

Se hizo viral un caso en donde un joven hondureño asegura tener un gran parecido físico al jugador del Manchester United y su historia se hizo viral en las redes sociales.

Viral

Se trata del joven Roger Alexander Casalegno quien asegura que desde sus 14 años ha soñado con convertirse en futbolista profesional pero lamentablemente el joven no ha tenido el apoyo de su familia.



El joven en su infancia sintió gran admiración por el jugador y esto lo llevó a ser gran fanatico y copiar su esilo.

“La verdad es que sé que me parezco a Cristiano Ronaldo, no al 100 por ciento, pero tengo aires y eso me puede ayudar a realizar mi sueño”, aseguró el joven.

Además de tener el parecido físico con el goleador portugués, Casalegno ha estado imitando la conocida celebración de CR7 que hace cada vez que anota un gol.



El joven se ha hecho viral por sus declaraciones y asegura que actualmente trabaja como guardia porque necesita un "tratamiento" por lo que hace un llamado a la comunidad que lo apoyen a cumplir su sueño de convertirse en futbolista.