VIRAL: Joven asegura ser alergica a su propio novio

Virginia Nault, una joven de 22 años procedente de Boston, ha compartido su desconcertante experiencia de experimentar recurrentes erupciones en la piel después de pasar tiempo con su novio, Steve Johnson.

Al principio, Virginia pensó que estas reacciones alérgicas podrían estar relacionadas con alergias estacionales comunes, pero pronto descartó esta posibilidad al darse cuenta de que los síntomas surgían después de haber estado junto a su pareja.

Convencida de que su relación amorosa podría ser la causa detrás de sus problemas de piel, Virginia ha compartido su inusual situación en redes sociales y ha comenzado a plantear la posibilidad de que sea alérgica a su propio novio.

Te puede interesar: TikTok: Mesero revela lo que hace para vengarse de clientes que no dan propina



El viaje por esta situación insólita comenzó en diciembre de 2022 cuando Virginia empezó a salir con su pareja actual. Desde entonces, los síntomas, que incluyen picazón, enrojecimiento de la piel y ojos llorosos, han empeorado con el tiempo.

"Comenzó con una picazón intensa en los ojos y lagrimeo (...) Nos dimos cuenta de que después de pasar unos días en su apartamento, me aparecía una erupción severa la semana siguiente y me sentía bastante mal durante unos días", relató la joven, como recoge el New York Post.