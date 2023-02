VIRAL: ¡Increíble! Atacan a un joven en las redes y le dicen que su novia es demasiado linda para él

HERMOSILLO, Sonora.- Una pareja en Estados unidos se ha viralizado en TikTok al subir videos de su día a día y ha sido muy criticada por algo muy peculiar.

Usuarios señalan que la joven es "demasiado atractiva" para su novio; sin embargo, eso no les afecta mucho.

Viral

Will y Katiana han logrado superar los 3 millones de seguidores desde que comenzaron a publicar contenido juntos; sin embargo, más de una persona se mostró dudosa de que los jóvenes tuvieran una relación desde hace 4 años.

En sus videos, los usuarios suelen dejar comentarios como “seguramente eres rico”, refiriéndose a que el dinero sería el motivo por el que Katiana está con Will. Otro usuario aseguró que el joven tendría “secuestrada” a su pareja, mientras que un tercero le preguntó a ella “¿cuánto te paga?”.

No obstante, no todos los mensajes son negativos, pues algunas mujeres admiten que Will les parece atractivo, mientras que un gran número de varones expresaron su admiración.

Lo cierto es que la pareja se muestra muy feliz en las redes sociales y los comentarios desagradables parecen no afectarles.

