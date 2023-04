VIRAL: Hombre tacaño le cobraba las citas a su pareja y enlistaba los gastos en un Excel

Sabemos que algunas personas son notoriamente cuidadosas con su dinero, por lo que optan por ahorrarlo en lugar de gastarlo.

Sin embargo, hay otro tipo de acciones que pueden ser algo incomodas o y en las que se puede llegar a etiquetar a una persona de “tacaña”, como es el caso de un hombre que ha sido criticado por cobrar a su pareja las citas e incluso crear un documento de Excel en el que enumeró todos los gastos.

Este caso, fue revelado por una joven a través de TikTok, donde contó cómo una de sus amigas tuvo una cita con un hombre que estaba preocupado por sus finanzas al punto que le preguntó cómo iban a pagar, lo cual puede ser una pregunta incómoda, especialmente si se espera que el hombre cubra la mayoría de los costos.

“Yo no sé qué estaba pensando cuando se metió con él, porque el man desde primera cita le dijo: ‘Bueno, ¿cómo vamos a pagar?”, dijo la joven.



La mujer afirmó que el hombre ganaba más dinero que su amiga y disfrutaba de salir a buenos lugares, por lo que su amiga accedió a acompañarlo. Sin embargo, al final, al chico al final “no le salian las cuentas”

“El man ganaba tres veces, casi cuatro veces más que ella, y le gustaban las saliditas y las citas a ese nivel. Entonces mi amiga en su enamoramiento se dio la tarea de seguirle ese ritmo”.

Así que el joven, decidió que era buena idea pagarle las citas a la mujer, pero anotar cada uno de los gastos en un documento de Excel, para que después ella le pudiera pagar todo.

“¿Y ustedes qué creen que hizo el man? Le ofreció la solución de su vida. Uno pensaría que el man le dice: ‘Bueno tranquila, no te preocupes, yo te invito esta salida y tú, cuando estés en una mejor situación, me invitas a algo’ (…), le va diciendo: ‘ok, tranquila, voy a crear un cuadro de Excel donde voy a ir apuntando los gastos que tenemos en las salidas y tú me vas pagando, o sea, yo las financeo, pero tú me vas pagando’”.

La historia causo risa a los usuarios, quienes expresaron sorpresa en los comentarios, por el grado de tacañismo del hombre, cuya identidad se mantuvo en secreto.