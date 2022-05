VIRAL: Hombre se desmaya en revelación de género al saber que será padre de un niño "no lo lleven al parto"

HERMOSILLO, Sonora.- Cada vez es más normal hacer revelación de género a la hora de querer saber cúal sera el sexo de el próximo bebé.

Inesperada reacción

Se hizo viral una revelación que a simple vista iba de la mejor manera cuando de pronto sale el polvo color azul y ocurrió lo inesperado.

El joven padre se desmayó al enterarse que su próximo bebé sera hombre, el sujeto cayó al piso y aseguran que segundos después recibió ayuda médica.

Tenemos 2 niñas, por eso esa reacción al saber que llega un príncipe”, añadió.

El clip fue subido el lunes 16 de mayo y desde su fecha de publicación, el video cuenta con 6.6 millones de reproducciones y 706 mil comentarios.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y algunos hasta comicos y divertidos: "seguro no desayuno", "si mi esposo no se desmaya así no quiero nada" se logra leer.



