VIRAL: Hombre celebró su cumpleaños en la fecha equivocada durante 15 años

ESTADOS UNIDOS.- En TikTok muchas personas deciden contar experiencias de su vida que los dejan marcados o bien exponerlo a sus seguidores.

Por ello, un hombre revelo que celebró su cumpleaños en la fecha equivocada durante 15 años.

Viral

A través de su cuenta personal de la red social el sujeto compartió un video para informar toda la situación.

“Dime que naciste en una familia disfuncional sin decirme que naciste en una familia disfuncional. Lo haré primero”, comenzó diciendo en el clip.

Asegura que durante 15 años de su vida, celebró su cumpleaños un día después de su cumpleaños real.

"No fue hasta que me fui de vacaciones por primera vez que tuve que obtener un pasaporte, así que 15 o 16 años después, cuando necesité un pasaporte, me di cuenta de que era el 20″, recalcó el hombre

El video rápidamente se viralizó y ya acumula más de 170 mil reproducciones, así como miles de comentarios de gente que creía que todo era una mentira y estaba solo jugando.