VIRAL: Gatito le pide cereal a su dueño

Los gatos han sido titulares de miles de notas virales y es que con sus ocurrencias y las escenas que han grabado sus dueños los han colocado como uno de los más vistos en Internet.

En el siguiente video un joven quería disfrutar de su cena pero tenía la costumbre de que su mascota la acompañara cada vez que el come, sin embargo nunca se imagino su reacción.

Al parecer el felino no había comido y no pudo resistir al antojo y mientras su dueño quería poder disfrutar con calma de un cereal, este no lo dejó y le quito la cucharada.

En la escena se puede ver como el hombre se encuentra con el plato en sus manos, mientras que el animal está en sus ombros y cuando lleva la cuchara a su boca este interviene.

La grabación fue publicada por el usuario @animaldoingthigs que se dedica a compartir un sin fin de videos donde se muestran algunas travesuras que pueden llegar hacer disitntos animales.

El video logró más de dos millones de vistas en la platafomra y recibió cientos de comentarios donde algunos usuarios le recomendaron que le diera un poco de su cena para que lo dejara en paz.